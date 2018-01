Na NIJZ imajo še 2300 cepiv proti gripi, tudi danes prejeli nova naročila

Ljubljana, 11. januarja - Tisti zdravstveni domovi, ki so do srede naročili nove zaloge cepiva proti gripi, so danes ta cepiva že prejeli. So pa tudi danes na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prejeli nove prošnje za dobavo cepiv. Zjutraj so imeli na NIJZ še 2300 odmerkov cepiv na zalogi, so pojasnili za STA.