Jeseniška bolnišnica znova pozvala k sistemskim spremembam

Jesenice, 10. januarja - Svet Splošne bolnišnice Jesenice in njeno vodstvo sta na torkovi seji ponovila opozorila pristojnim in odgovornim v državi, da je rešitev slovenskega zdravstva izključno v celovitih sistemskih spremembah. Po njunem mnenju je potrebno urediti financiranje, vodenje zavodov ter infrastrukturne in kadrovske vire celotnega javnega zdravstva.