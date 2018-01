Tudi v jeseniški bolnišnici delno omejili obiske

Jesenice, 10. januarja - Podobno kot v nekaterih drugih bolnišnicah po državi so tudi v Splošni bolnišnici Jesenice zaradi pojava gripe in povečanega števila drugih virusnih obolenj danes delno omejili obiske na bolnišničnih oddelkih. Na internem in kirurškem oddelku ter na oddelku za zdravstveno nego pa so obiske v celoti prepovedali. Omejitve veljajo do preklica.