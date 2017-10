Bolnišnica Jesenice se bo potegovala za 3,17 milijona evrov iz sredstev za sanacijo bolnišnic

Jesenice, 10. oktobra - Splošna bolnišnica (SB) Jesenice se bo potegovala za 3.170.000 evrov iz sredstev za sanacijo bolnišnic. Sredstva bodo namenili plačilu zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev in poplačilu preostanka kredita pri Enotnem zakladniškem računu, so sporočili iz bolnišnice.