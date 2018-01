V mandatu te vlade ni pričakovati izločitve otroškega dodatka iz cenzusa za socialno pomoč

Ljubljana, 10. januarja - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bodo pripravili analize posledic izvzetja otroškega dodatka iz cenzusa, na podlagi katerega se ugotavlja upravičenost do denarne socialne pomoči, k čemur pozivajo Levica in nevladne organizacije. A sprememb v mandatu te vlade še ne bo, je pojasnila Špela Isop z ministrstva.