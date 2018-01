V nevladnih organizacijah s pobudo za izvzem otroškega dodatka iz sistema socialnih transferjev

Ljubljana, 10. januarja - V nevladnih organizacijah se zavzemajo za izvzem otroškega dodatka iz sistema socialnih transferjev, ker njegov namen ni osnovna socialna varnost. Pobudo so predstavili v odprtem pismu, ki so ga poslali vladi, pristojnemu ministrstvu in odboru DZ, v njem so spomnili tudi na predlog odbora DZ, da vlada ustrezne rešitve pripravi do konca leta 2017.