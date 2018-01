Levica ponovno poziva k izvzetju otroškega dodatka iz cenzusa za denarno socialno pomoč

Ljubljana, 10. januarja - Poslanec Levice Miha Kordiš je v poslanski pobudi vlado ponovno pozval k izvzetju otroškega dodatka iz ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči. Če v dveh tednih ne bo ustreznega odziva vlade, so v Levici napovedali vložitev svojega predloga spremembe zakona. Podoben njihov predlog so sicer lani v DZ že zavrnili.