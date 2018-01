V Sloveniji lani za noricami zbolelo 9224 oseb

Ljubljana, 10. januarja - V Sloveniji je lani za noricami zbolelo 9224 oseb. Mlajših od štirih let je bilo 67,6 odstotka obolelih. Zbolelo je 48 odstotkov žensk in 52 odstotkov moških. Večina je norice prebolela brez zapletov, pri 98 bolnikih so se pojavili zapleti. Zaradi noric lani ni nihče umrl, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).