Za klopnim meningoencefalitisom lani zbolel 101 prebivalec Slovenije

Ljubljana, 10. januarja - Za klopnim meningoencefalitisom je lani zbolela 101 oseba v Sloveniji, od tega 40 žensk in 61 moških. Med njimi je zbolel tudi en otrok, star do štiri leta, in devet otrok, starih od pet do 14 let. Za lymsko boreliozo, ki jo tudi prenašajo komarji, pa je zbolelo 4537 ljudi, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).