Obiske omejili tudi v slovenjgraški bolnišnici

Slovenj Gradec, 4. januarja - Zaradi povečanega števila prehladnih obolenj so od danes do preklica omejeni obiski na vseh oddelkih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Bolnike, ki se zdravijo v koroški bolnišnici, lahko obišče le ena zdrava odrasla oseba, so sporočili iz bolnišnice. Vse obiskovalce, ki so jim obiski dovoljeni, prosijo, da dosledno upoštevajo navodila.