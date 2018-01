V šempetrski bolnišnici omejili obiske na enega zdravega obiskovalca

Šempeter pri Gorici, 4. januarja - V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica so zaradi povečanega števila virusnih, respiratornih in črevesnih obolenj ter zaradi preprečevanja vnosa in širjenja bolezni obiski omejeni na le enega zdravega obiskovalca. Kot je v izjavi za medije dejala pomočnica direktorja Dunja Savnik Winkler, gre v prvi vrsti za preventivni ukrep.