Sindikat zdravstva in socialnega varstva omilil stavko v novomeškem domu starejših

Novo mesto, 10. januarja - Člani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, zaposleni v novomeškem Domu starejših občanov (DSO), bodo po današnji enoinpolurni stavki to v milejši obliki nadaljevali do izpolnitve svojih zahtev. Hkrati so zahteve zaostrili z zahtevo po odstopu direktorice Milene Dular, je povedal predsednik stavkovnega odbora Zvonko Vukadinovič.