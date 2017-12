Sindikat zdravstva in socialnega varstva napovedal stavko v novomeškem domu starejših

Novo mesto, 22. decembra - Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je danes v Novem mestu za 10. januar napovedal stavko svojih članov, ki so zaposleni v tamkajšnjem Domu starejših občanov (DSO). Kot vzrok zanjo so navedli neenakopraven položaj pri delu za praznike in dodali še druge zahteve. Direktorica DSO Milena Dular je navedeni vzrok označila kot neutemeljen.