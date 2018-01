V novomeškem domu starejših občanov danes dvourna stavka

Novo mesto, 10. januarja - Zaposleni v novomeškem Domu starejših občanov (DSO) bodo danes med 9. in 11. uro stavkali. V stavkovnem odboru Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije so kot razlog za stavko navedli neenakopraven položaj pri delu za praznike in navedli še druge zahteve. Direktorica DSO Milena Dular je omenjeni razlog označila za neutemeljen.