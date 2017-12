Pred odhodom v države z ošpicami priporočljivo preveriti zaščito pred boleznijo

Ljubljana, 27. decembra - Na NIJZ svetujejo ljudem, ki nameravajo potovati v države, kjer beležijo izbruhe ošpic, naj preverijo, ali so pred ošpicami zaščiteni. Če niso, naj se cepijo. Ošpice so med najbolj nalezljivimi boleznimi, zboli kar devet od desetih ljudi, ki so v stiku z virusom in niso cepljeni. Lahko povzročijo hude zaplete, tudi smrt.