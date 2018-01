EU razširila sankcije proti Severni Koreji

Bruselj, 8. januarja - Svet Evropske unije je dodal 16 ljudi in severnokorejsko ministrstvo oboroženih sil na seznam subjektov, katerih sredstva so zamrznili in jim prepovedali potovanja. S tem so sankcije proti Severni Koreji razširili v skladu s tistimi, ki jih je sprejel Varnostni svet ZN decembra lani.