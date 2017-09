DZ danes o treh pravosodnih zakonih in noveli zakona o pravilih cestnega prometa

Ljubljana, 20. septembra - DZ bo danes obravnaval novelo zakona o pravilih cestnega prometa in tri pravosodne zakone - predloga novel zakona o sodnem registru in zakona o kazenskem postopku ter predlog zakona o kolektivnih tožbah. Največ razprave je predvidene za slednjega ter za novelo zakona o kazenskem postopku, ki najbolj razdvaja poslance.