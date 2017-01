Ona leta 2016 je ultramaratonka Andreja Podobnik

Postojna, 8. januarja - Poslušalci Radia 94 so so v izboru za podelitev priznanja ona ali on 2016 največ glasov namenili ultramaratonki Andreji Sterle Podobnik iz Starega trga pri Ložu. Ta je pred dvema mesecema nastopila na ultramaratonskem teku okoli najvišje gore na svetu, Mount Everesta, so sporočili organizatorji.