ZDA in Južna Koreja brez vojaških vaj v času zimskih olimpijskih iger

Washington/Seul, 4. januarja - Predsednika ZDA in Južne Koreje, Donald Trump in Moon Jae-in, sta se danes dogovorila o preložitvi skupnih vojaških vaj na čas po zimskih olimpijskih iger, ki bodo prihodnji mesec potekale v južnokorejskem Pyeongchangu, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz urada južnokorejskega predsednika.