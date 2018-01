Z letom 2018 prenehanje nekaterih varčevalnih ukrepov

Ljubljana, 3. januarja - Z novim letom se premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za 150.000 javnih uslužbenk in uslužbencev vračajo na polno višino, delu zaposlenih na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih pa se zvišujejo osnovne plače, so v sporočilu za javnost izpostavili v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).