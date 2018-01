Počivavškovi sindikati s stavko tudi za ohranitev enotnega plačnega sistema, podpira jih tudi ZSSS

Ljubljana, 3. januarja - V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek in ki napoveduje stavko za 24. januarja, so na današnji novinarski konferenci zavrnili očitke vladne strani, da so apetiti sindikatov pretirani. Poudarili so, da se zavzemajo za ohranitev enotnega plačnega sistema, podprla pa jih je tudi predsednica ZSSS Lidija Jerkič.