Leto 2017: Neuresničena pričakovanja po dvigih plač sprožila napoved stavk v javnem sektorju

pripravili Tatjana Žnidaršič in Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 22. decembra - Napovedani višji gospodarski rasti so letos sledila pričakovanja sindikatov v javnem sektorju, ki v prvi vrsti želijo odpravo varčevalnih ukrepov. Najprej so bili z zahtevami in stavko uspešni zdravniki, to pa je sprožilo stopnjevanje pritiska na vlado - tudi zaradi bližajočih se volitev. Tako se leto končuje z valom stavkovnih napovedi.