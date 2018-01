Zvečer v južni Sloveniji pričakovati naraščanje in razlivanje rek

Ljubljana, 1. januarja - Agencija za okolje opozarja, da bodo danes zvečer in v noči na torek narasle reke v južnem delu države, možna so tudi manjša razlivanja ob strugah nekaterih vodotokov. V torek in sredo se bo gladina vode na ojezerjenih poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa nekoliko zvišala, razširile pa se bodo tudi poplavljene površine na Ljubljanskem barju.