Policisti na najdaljšo noč v letu zaposleni z varovanjem javnega reda in miru

Ljubljana, 1. januarja - V silvestrski noči so policisti največkrat posredovali zaradi prometnih nesreč, vlomov ter kršitev javnega reda in miru. Največ teh je bilo povezanih z uporabo pirotehničnih sredstev. Nekaj oseb so tudi pridržali. Na zadnji dan minulega leta je policiste po Sloveniji obiskalo tudi vodstvo ministrstva za notranje zadeve in policije.