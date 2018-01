Silvestrovanja po večjih slovenskih mestih dobro obiskana

Celje/Koper/Kranj, 1. januarja - Najdaljšo noč v letu so ob dokaj blagih temperaturah številni preživeli na katerem od številnih silvestrovanj na prostem, ki so jih organizirali po več slovenskih mestih. Prehod v novo leto so zaznamovali koncerti in ognjemeti, praznično vzdušje pa se bo ponekod nadaljevalo tudi danes.