Iz Libije v Italijo po humanitarnem koridorju prišli prvi begunci

Rim, 23. decembra - Po t. i. humanitarnem koridorju so danes iz Libije v Italijo prispeli prvi begunci. Skupina 162 beguncev iz Eritreje, Etiopije, Somalije in Jemna, med njimi tudi več otrok in žensk, je v Rim prispelo z dvema vojaškima letaloma, je danes sporočil Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR).