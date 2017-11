V SMC zanikajo informacijo o izrednem vrhu stranke zaradi Šamija

Ljubljana, 20. novembra - V SMC so danes zanikali poročanje nekaterih medijev, da bo vodstvo SMC danes na izrednem vrhu stranke razpravljalo o primeru sirskega begunca Ahmada Šamija. "Danes bo, kot veliko ponedeljkov do zdaj, potekala seja izvršnega odbora stranke. Nič izrednega ali v čemerkoli neobičajnega," so zapisali.