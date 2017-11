Györkös Žnidarjeva glede primera Šami: Slovenski politični prostor je verjetno izgubil kompas

Ljubljana, 17. novembra - Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar glede primera Šami meni, da je slovenski politični prostor verjetno izgubil kompas, saj politični vrh, med njimi nekateri poslanci in ministri, pozivajo k nespoštovanju avtoritete sodišč in javno problematizirajo zakonito delo organov ministrstva za notranje zadeve, kar so potrdila vsa sodišča.