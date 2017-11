POP TV: Sirski begunec Ahmad Šami pristal v bolnišnici, SMC o njegovi usodi na izrednem vrhu

Ljubljana, 19. novembra - Zdravstveno stanje sirskega begunca Ahmada Šamija se je po birokratskih zapletih in negotovosti glede deportacije tako poslabšalo, da se zdravi na nevrološki kliniki UKC Ljubljana. Da je Šami v slabem psihološkem stanju, so njegov zastopnik in aktivisti opozarjali že v petek. Stranka SMC pa se bo glede Šamijeve usode jutri sestala na izrednem vrhu.