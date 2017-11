Svet UKC Ljubljana v nadaljevanju seje o postopku razrešitve vodstva

Ljubljana, 16. novembra - Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bo danes nadaljeval izredno sejo, na kateri so v torek že sprejeli sklep o začetku postopka razrešitve generalnega direktorja UKC Ljubljana Andraža Kopača in strokovne direktorice Marije Pfeifer. Sejo so v torek prekinili zaradi velike količine dodatnega gradiva, danes pa jo bodo nadaljevali.