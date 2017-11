Za strokovno direktorico UKC Ljubljana se potegujeta Bojana Žvan in Jadranka Buturović Ponikvar

Ljubljana, 15. novembra - Na razpis za strokovnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sta prispeli dve prijavi, so za STA potrdili v UKC. Imen kandidatov sicer niso razkrili, sta pa Bojana Žvan in Jadranka Buturović Ponikvar za STA potrdili, da se potegujeta za to funkcijo.