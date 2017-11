Vlada umika otroško srčno kirurgijo izpod okrilja UKC Ljubljana

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 9. novembra - Potem ko sta dva kirurga zaradi slabih odnosov zapustila program otroške srčne kirurgije, se je vlada odločila ustanoviti center za zdravljenje otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami kot samostojni zavod in ne v okrilju UKC. Vodstvo UKC pa vztraja, da program poteka varno in da ga bodo v sodelovanju s Čehi še izboljšali.