Dela na avtocesti med Uncem in Postojno v novo fazo

Ljubljana, 11. oktobra - Obnova odseka primorske avtoceste med Uncem in Postojno z viaduktom Ravbarkomanda se bo v četrtek prevesila v peto fazo, ki bo predvidoma trajala do konca meseca. Promet tako proti Ljubljani kot proti Kopru bo zaradi prestavitve delovne zapore danes od 21. ure do četrtka do 5. ure urejen zgolj po enem pasu.

Kot je danes objavil Dars, bo promet preusmerjen na obnovljeno polovico avtoceste, torej na smerno vozišče proti Postojni, kjer bo na razdalji približno šestih kilometrov še vedno urejen po dveh zoženih pasovih v obe smeri vožnje. Prometna ureditev na območju viadukta Ravbarkomanda bo ostala nespremenjena, promet je urejen dvosmerno po polovici avtoceste proti Ljubljani.

Na viaduktu Ravbarkomanda, in sicer na smernem vozišču avtoceste proti Kopru, se nadaljuje sanacija podpore konstrukcije (opornikov in vmesnih podpor), sanacija prekladne konstrukcije z razširitvijo prečnega prereza, sanacija zunanjih prednapetih kablov, ojačitev konzol prekladne konstrukcije, zamenjava dilatacij, asfalta in hidroizlolacije, izvedba novih hodnikov in robnih vencev, zamenjava jeklene varnostne ograje z betonsko varnostno ograjo in zamenjava sistema za odvodnjavanje.

Na trasi avtoceste pa se nadaljuje obnova voziščne konstrukcije, izdelava kamnite obloge brežin, dela na manjših objektih ter zaključuje izgradnja zidov.

Obnovo avtocestnega odseka z viaduktom, ki bo trajala dve gradbeni sezoni, pri čemer bo letošnja zaključena predvidoma sredi novembra, izvajata v skupnem nastopu Kolektor CPG in CPK. V okviru šeste, zadnje faze del v tej sezoni, ki je načrtovana v prvi polovici novembra, je predvidena še sprememba delovne zapore na območju Unca, vendar bo promet še vedno urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.