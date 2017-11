Delo: Ukrajinski kurnik (15. 11.)

Ljubljana, 15. novembra - Zgodba je približno takšna. Vse "vpletene strani" se strinjajo, da je treba spoštovati sporazum, ki so ga Ukrajina, Rusija, Francija in Nemčija podpisale v Minsku. To vztrajno ponavljajo tudi v Washingtonu. Vsi pomembni igralci torej podpirajo črke na papirju, niso si pa edini, ali najprej zaploditi jajce ali izvaliti kuro, piše Boris Čibej v Delu.