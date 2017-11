Dnevnik: Upi delavcev o hitri stabilizaciji iluzija (16. 11.)

Ljubljana, 15. novembra - Upi zaposlenih, da bo italijanski prevzem več let hirajočega Cimosa čez noč prinesel odboj poslovanja v pozitivno smer in hitro stabilnost, so bili iluzija. Nedokončan sanacijski proces je pustil davek v obliki odsotnosti novih naročil, ki ga bo moral Cimos, vključno z zaposlenimi, še nekaj časa plačevati, v Dnevniku piše Sebastjan Morozov.