Ljubljana, 15. novembra - Pred časom sem pisala prispevek o tem, kako visoka so izplačila za plače javnemu sektorju. Vsako leto gre - čez palec - za zaposlene 3,5 milijarde evrov. To je slaba tretjina vseh davkov in prispevkov, ki jih pobere država, v Financah piše Tanja Smrekar.