Primorske novice: Krivo je vreme (14. 11.)

Koper, 13. novembra - Martinovanjsko in politično obarvanim razpravam minulega konca tedna so se neizbežno pridružile še vremenske. Če se je kdo še v soboto hudomušno nasmihal napovedim slovenskih meteorologov, ki so opozarjali na burjo in sneg do nižin, v ponedeljek marsikomu ni bilo več do šale, v Primorskih novicah piše Alenka Tratnik.