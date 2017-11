Delo: Obramba spaja Evropo (13. 11.)

Ljubljana, 13. novembra - Evropske države z javnimi naročili najraje kupujejo domačo oborožitev. Posledice so očitne. Četudi so skupni evropski stroški za obrambo blizu polovice ameriških, je učinkovitost še bistveno nižja. Z izvolitvijo Donalda Trumpa so zagovorniki močnejše evropske obrambe dobili veter v jadra, v Delu piše Peter Žerjavič.