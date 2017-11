Večer: Prioritete (14. 11.)

Maribor, 13. novembra - V zdravstveni postaji na Teznu v Mariboru zaposleni oken raje ne odpirajo, ker lahko ta komu padejo na glavo. Ob nalivih zamaka. Linolej po tleh je razpokan, oprema, razen medicinskih aparatov, je stara in dotrajana. In v takšnih prostorih iščejo pomoč najbolj ranljivi. Tisti, ki so bolni, v Večeru piše Barbara Bradač.