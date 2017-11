V nedeljo odprta nov dostop in vhod na ljubljansko urgenco

Ljubljana, 10. novembra - Nov dostop in vhod v urgentne prostore Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana z Njegoševe ceste za vse bolnike, ki potrebujejo nujno medicinsko obravnavo in ki lahko pridejo sami peš oziroma s spremljevalci, bosta odprta od nedelje od 12. ure, so sporočili iz UKC Ljubljana.