Stranke kažejo na odgovornost vlade in menijo, da bi v svetu UKC morala ukrepati prej

Ljubljana, 9. novembra - V poslanskih skupinah v glavnem pozdravljajo odločitev vlade za zamenjavo še treh članov sveta UKC Ljubljana ter menijo, da bi to morala narediti že prej. Tako poudarjajo tudi odgovornost vlade, premierja Mira Cerarja in ministrice Milojke Kolar Celarc za razmere v UKC, ki so ponovno razburile javnost po zadnjih dogodkih na otroški kardiologiji.