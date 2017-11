Poslanske skupine napovedale podporo predlagani pokojninski noveli SD in DeSUS

Ljubljana, 9. novembra - DZ se je danes na izredni seji najprej lotil predloga pokojninske novele SD in DeSUS, ki odpravlja ureditev iz pokojninske reforme, po kateri se čas prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje ne šteje več v pokojninsko dobo brez dokupa. Podporo predlogu, ki odpravlja to krivico, so napovedale vse poslanske skupine.