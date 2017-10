Odbor za delo soglasno podprl novelo pokojninskega zakona

Ljubljana, 26. oktobra - Članice in člani parlamentarnega odbora za delo so danes s 15 glasovi za in brez glasu proti potrdili predlog novele pokojninskega zakona. Gre za predlog, ki so ga v proceduro vložili poslanci SD in DeSUS in predvideva, da se bo prostovoljna vključitev v zavarovanje zopet upoštevala pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za starostno pokojnino.