New Delhi v boju proti onesnaženju omejil uporabo vozil

New Delhi, 9. novembra - Zaradi smoga, ki že več dni ogroža zdravje prebivalcev New Delhija, so mestne oblasti danes omejile uporabo osebnih vozil ter začasno prepovedale gradbena dela. Iz indijske zvezne države Punjab severozahodno od prestolnice so medtem sporočili, da bodo šole ostale zaprte do konca tedna, nevaren smog pa se je medtem razširil tudi v sosednji Pakistan.