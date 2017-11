New Delhi, 7. novembra - Onesnaženost zraka v indijskem New Delhiju je danes dosegla alarmantno raven, oblasti pa primerjajo mesto s plinsko celico. Zaradi onesnaženosti so zaprli osnovne šole, prebivalcem pa svetovali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.