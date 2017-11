V New Delhiju zaradi nevarnega smoga zaprte vse šole

New Delhi, 8. novembra - V indijski prestolnici New Delhi so danes zaradi hudo onesnaženega zraka zaprli vse šole, zdravniki pa so posvarili, da gre za izredne razmere na področju javnega zdravja. Posnetki iz New Delhija - sicer najbolj onesnažene prestolnice na svetu, celo bolj od Pekinga - kažejo ulice, prekrite z gostim sivim smogom.