Primorske novice: Most naj poveže (9. 11.)

Koper, 8. novembra - Direkcija za infrastrukturo je skupaj s svojimi projektanti narisala in že izbrala izvajalca za nadomestni most čez Sočo, kakršnega Mostarji ne marajo. Na zboru občanov so ga s tajnim glasovanjem zavrnili. Ne sme biti prepozno. Če jih je most ločil, naj jih zdaj poveže v kompromisu, piše Neva Blazetič v Primorskih novicah.