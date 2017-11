Večer: Drobni tisk (9. 11.)

Maribor, 8. novembra - Za mlade bi bilo lahko usodno, če bi najeli slabo stanovanjsko posojilo, ki bi jih tiščalo še dvajset let. Banke to vedo in bodo potencialno največ izgubile, če bodo vsem tveganjem dodale še svoje drobne tiske. Ni res, da potrebuje odprte karte le posojilojemalec. Nujne so predvsem za banko, da ne bo izčrpala strank, piše Jelka Zupanič v Večeru.