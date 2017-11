Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 11.)

Ljubljana, 8. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim pisale o tem, da si po besedah slovenskega ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca Slovenija želi, da se ZDA razjasnijo glede svojega stališča o spoštovanju arbitražne odločbe in o tem, da je Evropska banka za obnovo in razvoj znatno zvišala napovedi gospodarske rasti tudi za Slovenijo.