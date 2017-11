V Kataloniji med splošno stavko blokade cest in železniških tirov

Barcelona, 8. novembra - V Kataloniji so danes v okviru splošne stavke, h kateri je pozval neodvisnosti naklonjeni sindikat, protestniki blokirali ceste in železniške tire. Skupine protestnikov so tudi pozivale k izpustitvi odstavljenih članov vlade in voditeljev družbenih gibanj, proti katerim poteka preiskava zaradi njihove vloge v prizadevanjih za neodvisnost.